Підприємства Вінницької обл. збільшили виробництво круп

У січні-вересні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 3,813 тонн круп, що на 18,53% або на 0,596 тонни більше, ніж в січні-вересні 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Зростання виробництва круп в січні-вересні у Вінницькій області відбулося у зв`язку зі зростанням попиту.

У вересні 2010 р., в порівнянні з вереснем 2009 р., виробництво круп переробними підприємствами Вінницької області скоротилося на 63,84% або 0,475 тис. тонн – до 0,269 тис. тонн. У порівнянні з серпнем 2010 року у вересні 2010 року виробництво круп скоротилося на 54,02% або на 0,316 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-липні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 2,959 тонн круп, що на 23,29% або на 0,559 тонни більше, ніж в січні-липні 2009 року.