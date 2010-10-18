У Тернопільській обл. запаси зерна зменшилися на 26,4%

У Тернопільській області запаси зерна на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур та в сільськогосподарських підприємствах станом на 1 жовтня 2010 року порівняно з 1 жовтня 2009 року зменшилися на 26,4% і склали 521 тис. т. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, з загального запасу зерна запаси пшениці зменшились на 18,7% до 392 тис. т. Безпосередньо в аграрних підприємствах області (крім малих) було в наявності 359 тис. т зерна (на 30,3% менше, порівняно з 1 жовтня 2009 року), у т.ч. пшениці – 261,2 тис. т (-19,7%).

У середньому в одному сільськогосподарському підприємстві на 1 вересня було на залишку по 893 т зерна (проти 1,196 тис. т на 1 жовтня 2009 року). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства на 1 жовтня мали в наявності 162 тис.т зерна, з них на зберігаючих підприємствах було 142,1 тис. т зернових, на переробних підприємствах – 19,9 тис. т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства в січні-вересні 2010 року, становила 1,058 тис. грн./т.

Загалом, зерно закупляли в товаровиробників за ціною, що на 39,7% вища, ніж у січні–вересні 2009 року. У порівнянні з січнем-вереснем 2009 року подорожчали всі види зернових культур, крім вівса.

Станом на 1 жовтня на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зерна, і в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) запаси насіння соняшнику становили 5,9 тис. т.