«Бісквіт-Шоколад» за дев'ять місяців збільшила виробництво на 9%

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, за січень-вересень 2010 року випустила 46,9 тис. тонн кондитерських виробів, що на 9% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Обсяг чистого доходу за січень-вересень склав 597 млн. грн., що більше, ніж на 26% перевищує показник аналогічного періоду 2009 р.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції.