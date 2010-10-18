В Івано-Франківській обл. надійшло менше продукції тваринництва

У січні–вересні 2010р. на переробні підприємства Івано-Франківської області загалом надійшло 16,1 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 22,3% менше, ніж за відповідний період 2009р. та 56,3 тис.т молока та молокопродуктів (на 14,5% більше). Про це повідомили УНІАН в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. За наданою інеформацією із загального обсягу надходжень від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 10,9 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 11,0% менше, ніж торік) та 54,9 тис.т молока та молокопродуктів (на 14,9% більше). Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 5,2 тис.т власно вирощеної худоби та птиці і 1,4 тис.т молока, що відповідно в 1,6 раза менше та на 0,8% більше, ніж у січні–вересні 2009р.