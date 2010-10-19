Постанова про квоти на зерно набула чинності

Постанова про квоти на експорт зерна і гречки опублікована сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр». Таким чином, вона набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, відповідна постанова «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010» Кабінету міністрів України прийнята 4 жовтня 2010 р. під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.

Документом затверджений також порядок видачі ліцензії на експорт вказаної продукції і розподілу квот.

Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Мінекономіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою, впродовж 15 календарних днів після публікації на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок.

Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновки Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, зазначеного в заявці, і можливості її експортувати.

Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, вказаним у висновках Мінагрополітики.

Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.