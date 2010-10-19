В Аграрному фонді 1,6 млн. тонн зерна

В Аграрному фонді на сьогодні накопичено 1,6 млн. тонн зерна.

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час робочої поїздки в Миколаївську область.

Голова уряду вкотре підкреслив, що держава забезпечить необхідні запаси зернових в держрезерві і Аграрному фонді з тим, щоб не допустити дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК на початку жовтня заявив, що держава сформувала достатній запас зерна для стабілізації цін на хліб.

За даними Держкомстату, в Україні на 1 жовтня цього року в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 17,9 млн. тонн зерна, що на 24% менше від аналогічного торішнього показника.