Азаров доручив зібрати наступного року гарний врожай

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що осінньо-польові роботи в Україні мають бути завершені так, щоб забезпечити високий урожай наступного року.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Миколаївській обладміністрації з питання економічного розвитку регіону.

"Завдання обласних і районних адміністрацій - забезпечити завершення осінньо-польових робіт таким чином, щоб ми з вами мали хороший урожай на майбутній рік і оптимальну структуру цього урожаю", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що наступного року абсолютно неприпустимо скорочувати посівні площі під гречку. "Останнім часом сталися перекоси, коли ми стали виробляти менше того, що можемо виробляти. Наприклад, та ж гречка. Скоротилися об'єми посівних площ під гречку. Звичайно, ми наступного року не допустимо цього", - сказав М. АЗАРОВ.

Він підкреслив, що гречки наступного року необхідно виробити із запасом. "Ми її виробимо стільки, скільки нам необхідно. І навіть більше, щоб був запас", - сказав голова уряду. Надлишок, зазначив прем'єр-міністр, купуватимуть у держрезерв.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української аграрної конфедерації, Україна в новий 2010/2011 маркетинговий рік увійшла майже без кінцевих залишків гречки, оскільки вирощування цієї культури упродовж останніх років було низькорентабельним. Крім того, об'єм вирощування знижувався. Відповідним чином складалася і цінова ситуація: ціна на гречану крупу в роздрібній мережі досягала 16-18 грн. за кг.

За прогнозами УАК, за такої сприятливої кон'юнктури виробники гречки, навіть без державної підтримки, будуть зацікавлені збільшувати посівні площі під урожай 2011 року.