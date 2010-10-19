Україна може експортувати 2 млн. тонн шроту та макухи соняшника –експерти

Україна залишається упевненим лідером світового експорту соняшникової олії і шроту. Про це заявила експерт "АПК-Інформ" Ірина ОЗІП у своєму виступі на конференції "Oilseeds & Oils 2010" 18 жовтня в Стамбулі, повідомляє "АПК-Інформ".

За даними ІА "АПК-Інформ", у минулому 2009/10 МР українські підприємства переробили близько 7,28 млн. тонн соняшнику і виробили близько 2,94 млн. тонн шроту і макухи соняшника, що є абсолютним рекордом для країни.

Завдяки зростаючому виробництву соняшникового шроту, частка експорту з кожним роком збільшується. Так, у поточному сезоні прогнозують зростання до 72%.

Зокрема, експорт шроту соняшника з України у 2009/10 МР склав 2,06 млн. тонн, що демонструє зростання порівняно з показником попереднього сезону (близько 2 млн. тонн).

Що стосується перспектив сезону- 2010/11, згідно з жовтневим прогнозом аналітиків ІА "АПК-Інформ", експортний потенціал шроту і макухи соняшнику з України складає 2 млн. тонн, що хоч і нижче за показник поточного сезону, проте все ж зберігає за країною лідерство в об'ємах світового експорту цього продукту. Зокрема, Україні припадає частка у 55% від загального об'єму світового експорту соняшникового шроту в середньому за попередні три сезони.

За словами І. ОЗІП, основними покупцями шроту і макухи соняшнику українського виробництва в поточному сезоні є Білорусь, Туреччина та Ізраїль.