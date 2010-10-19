Експортери призупинили закупівлю зернових - "АПК-Інформ"

Експортно орієнтовані компанії, які працюють на ринку зернових в Україні, практично повністю припинили закупівлі.

Про це УНІАН повідомили в ІА "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, основна причина припинення закупівель - очікування роз'яснення ситуації щодо порядку розподілу квот, а також уточнення подальших "правил гри".

Оператори ринку повідомляють, що з 15 жовтня Державна митна служба України знову без надання жодних офіційних документів вжила заходи з обмеження експорту зерна, хоча в самому відомстві це заперечують.

У той же час повідомляють, що затримали навіть "затаможені" судна (інцидент мав місце в Херсоні).

На думку учасників ринку, до моменту розподілу квот активізації експортної торгівлі в Україні чекати не варто.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні набула чинності постанова про введення квот на експорт зерна.