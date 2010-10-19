«Львівський дослідний нафтомаслозавод» має сплатити 71,9 млн. грн. за забруднення води

Державна екологічна інспекція у Львівській області пред'явила Відкритому акціонерному товариству "Львівський дослідний нафтомаслозавод" претензію про відшкодування збитків у розмірі 71,9 мільйонів гривень, заподіяних державі в результаті порушення вимог природоохоронного законодавства.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства охорони навколишнього середовища.

Згідно з повідомленням, інспекційна перевірка виявила, що "Львівський дослідний нафтомаслозавод" здійснив забруднення води на території с. Грибовичі Жовківського району Львівської області, чим порушив Закон України "Про охорону природного середовища" і Водний кодекс України. Кошти мають бути перераховані до місцевого бюджету с. Грибовичі.

У разі відмови підприємства від добровільного відшкодування збитків у місячний термін Держекоінспекція має намір подати позов до господарського суду Львівської області.

Як зазначив міністр охорони природного середовища України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, витік кислих гудронов з резервуарів на Львівському сміттєсховищі триває. За його словами, необхідно вирішувати цю проблему якнайскоріше у зв'язку з високим рівнем загрози для довкілля і людей.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прес-служба Мінприроди повідомила, що ВАТ "Львівський дослідний нафтомаслозавод", який близько 30 років зливає свої відходи в місцеві водні резервуари, розташовані на його території, заважає міністерству почати роботи з попередження екологічної катастрофи.

"Підприємство, яке на сьогодні офіційно визнане банкротом, планує продати кислі гудрони, котрі накопичилися в процесі виробничої діяльності заводу. Між тим, забруднення триває: у резервуарах постійно фіксується зниження рівня рідини. Гудрони просочуються в підземні води поблизу сіл Збиранка і Сороки (Жовківський район). Місцеві жителі страждають від забруднення колодязів і повітря. Також існує загроза попадання небезпечної речовини в річку Малахівка, яка впадає в річку Полтву", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим Мінприроди вимагало допустити своїх фахівців до резервуарів з кислими гудронами для термінового попередження екологічної катастрофи.

У свою чергу на заводі повідомили, що готові допустити до накопичувачів кислих гудронів фахівців з екологічної експертизи. Експертиза має на меті визначити, яка технологічна процедура збору, транспортування і утилізації гудронових резервуарів буде найбільш безпечною для довкілля.

*** Кислий гудрон - відходи, які утворюються при очищенні деяких нафтопродуктів (наприклад, мастильних масел) концентрованою сірчаною кислотою. Це в'язка рідина чорного кольору, що містить, разом з органічними речовинами, 15-70% сірчаної кислоти. Застосовують у виробництві бітуму, як дорожно-будівельний матеріал, пом'якшувач у гумовій промисловості та ін.