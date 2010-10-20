Азаров сподівається, що Рада прийме закон про аукціони квот на експорт зерна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що Верховна Рада України прийме закон про реалізацію на аукціонах квот на експорт зерна.

Про це він заявив на брифінгу.

«Ми сподіваємося, що на цьому тижні закон буде проголосований і ця норма відразу ж набуде чинності», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день перерозподілом квот займається Міністерство економіки й процедури проходять «абсолютно прозоро, з мінімальними збитками для експортної галузі».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України прийняв постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлено квоти на експорт пшениці й суміші пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квоту на експорт гречки встановлено в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти запроваджено строком до 31 грудня 2010 р.