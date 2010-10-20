У Херсонській області виросли у вересні закупівельні ціни на зерно

У Херсонській області закупівельні ціни на зерно у вересні поточного року виросли до середньорічних на 38,2% - до 1,523 тис. грн. за тонну.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, зокрема, закупівельні ціни виросли до середньорічних на пшеницю на 43% (до 1,561 тис. грн. за тонну), кукурудзу - на 10,7% (до 1,266 тис. грн./т), соняшник - на 2,6% (до 2,574 тис. грн./т)

У той же час, вересневі закупівельні ціни на сою і рапс скоротилися до середньорічних на 6,6% (до 2,423 тис. грн./т) і 6,8% (до 2,349 тис. грн./т), відповідно.