У Мінекономіки почали приймати заявки на отримання ліцензії на експорт зерна
Міністерство економіки України почало прийом заявок на отримання ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє сайт відомства.
Згідно з повідомленням, заявки приймають з 20 жовтня по 3 листопада включно.
Як повідомляв УНІАН, постанова "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р". Кабінет міністрів України прийняв 4 жовтня 2010 р. під №938.
Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полба в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в об'ємі 1 тис. тонн.
Квоти введені строком до 31 грудня 2010 р.
Документом затверджений також порядок видачі ліцензії на експорт вказаної продукції і розподілу квот.
Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Мінекономіки суб'єктом господарської діяльності у встановленій міністерством формі, упродовж 15 календарних днів після публікації на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок.
Разом із заявкою суб'єкт господарської діяльності подає висновки Мінагрополітики про наявність у нього об'єму сільськогосподарської продукції, зазначеної в заявці, і можливості її експортувати.
Загальний об'єм квот розподіляється комісією пропорційно до об'ємів, зазначених у висновках Мінагрополітики.
Нерозподілений об'єм квот мають повторно ділити.