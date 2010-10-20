«КОНТІ» збільшила реалізацію продукції на 29%

Група "КОНТІ", великий виробник кондитерських виробів, за попередніми підсумками січня-вересня збільшила об'єм реалізації на 29% проти аналогічного періоду минулого року - до 2,7 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що загальний обсяг виробництва кондитерських виробів Групою "КОНТІ" за січень-вересень збільшився на 10,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, і склав 170,6 тис. тонн.

Зазначають, що частка компанії "КОНТІ" в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні за підсумками дев'яти місяців збільшилася з 14,4% до 15,8%.

Довідка УНІАН. Компанія "КОНТІ" заснована у 1997 році. До складу Групи "КОНТІ" входить ЗАТ "ПО "КОНТІ" і ЗАТ "КОНТІ-РУС". Основні виробничі активи групи: Донецька, Горлівська, Констянтинівська кондитерські фабрики - в Україні і Курська КФ - в Росії.

Основні ТМ Групи: AMOUR (шоколад Dolci, шоколадні цукерки EsfeRo, горіхи в шоколаді AMOUR), Bonjour, "Супер-Контік", "Беліссімо", "Мелодика", "Мамулін торт", "BisKonti", "Джек", "КонтіТофіта" і "Золота Лілія".