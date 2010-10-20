Аграрії Кіровоградської області засіяли озимими 90% площ

На 20 жовтня аграрії Кіровоградської області засіяли озимими культурами 390,2 тис. гектарів, що складає 90% від плану.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового комплексу Кіровоградської обласної адміністрації.

Згідно з отриманою інформацією, об'єми посівних робіт перевищили торішні показники: на аналогічну дату 2009 року в області було засіяно 102% прогнозованих площ (372,5 тис. га). Цього року планують засіяти озимими культурами 432,1 тис. га.

"Озимою пшеницею засіяно 289,9 тис. га, ячменем - 96,2 тис. га, житом - 2,9 тис. га. Під зелений корм для худоби засіяно 1,3 тис. га", повідомили в управлінні.

В області тривають підготовчі роботи під урожай 2011 року: з 1,3 млн. гектарів зорано 884,7 тис. га (86%), у тому числі глибоко - 23,2 тис. га.