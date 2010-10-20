Єврокомісія закликає Україну забезпечити прозорість на ринку зернових

Європейська комісія закликає Україну забезпечити прозорість на ринку зернових.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ, коментуючи введене Україною квотування на експорт зернових.

"Цей захід - суверенне рішення. Проте, як член Світової організації торгівлі (СОТ) Україна повинна попереджати про такі заходи і обгрунтовувати їх, а ми потім уважно проаналізуємо і перевіримо їх на відповідність міжнародним правилам торгівлі" - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, відповідно до Генеральної угоди про тарифи і торгівлю, а також угоди СОТ про сільське господарство, існує дуже невелика кількість причин, які можуть бути основою для введення кількісних обмежень на торгівлю сільськогосподарською продукцією, зокрема зерновими.

"ЄС просить Україну забезпечити прозорість і передбачуваність на ринку зернових на користь як споживачів, так і економічних операторів. ЄС офіційно проінформував українську владу про це в серпні", - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Він також зазначив, що служби Єврокомісії ще оцінять деталі вжитих заходів, зокрема, дату набуття чинності і ретроспективний ефект, і передадуть, "якщо буде треба, вагомий месидж українській владі".

Представник Єврокомісії також висловив думку про те, що такі рішення української влади впливають на двосторонні переговори про створення зони вільної торгівлі.

"Введення обмежувальних торговельних заходів щонайменше суперечить духу високого рівня лібералізації, на який спрямована зона вільної торгівлі", - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 р.. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 938 "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р".

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби об'ємом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в об'ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені до 31 грудня 2010 р.