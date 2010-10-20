Мінпромполітики пропонує реалізувати 5 млрд. куб. м газу азотним підприємствам за пільговими цінами

Міністерство промислової політики України пропонує зобов'язати ВАТ "Укрнафта" і НАК "Нафтогаз України" реалізувати хімічним підприємствам, які виробляють азотні добрива, 4,928 млрд. куб. м газу за пільговими цінами для стабілізації аграрного виробництва і недопущення зростання цін на продовольчі товари.

Про це сказано в проектах постанов Кабінету міністрів України, розроблених Мінпромполітики на виконання доручень уряду від 1 жовтня.

Згідно з копіями документів, тексти яких має в розпорядженні УНІАН, міністерство пропонує, зокрема, зобов'язати "Укрнафту" реалізувати азотним підприємства 2,128 млрд. куб. м газу за ціною 1633,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

"Встановити, що ВАТ "Укрнафта" реалізує підприємствам хімічної галузі природний газ в об'ємі 2128 млн. куб. м для виробництва мінеральних добрив за умови їх постачань товаровиробникам агропромислового комплексу для задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції за цінами, рекомендованими Мінпромполітики", - сказано в проекті постанови уряду "Про створення сприятливих умов для забезпечення населення продовольчими ресурсами за оптимальними цінами".

Проект цієї постанови також передбачає доручення Міністерству фінансів спільно з Міністерством палива і енергетики підготувати відповідні зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік", якими дозволити як виняток реалізацію газу власного видобутку хімічним підприємствам.

Іншим проектом постанови Кабміну Мінпромполітики пропонує зобов'язати НАК "Нафтогаз України" реалізувати азотним підприємствам в період з жовтня 2010 року по липень 2011 року 2,8 млрд. куб. м газу за ціною, що не перевищує 135 дол. за тис. куб. м (без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу за регульованим тарифом).

Нагадаємо, нині гранична ціна реалізації газу хімічним підприємствам встановлена НКРЕ на жовтень, складає 2187,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування і постачання газу за регульованим тарифом). Хімічні підприємства поставлені в рівні умови з іншими промисловими підприємствами, які купують газ за такою ж ціною.

Статтею 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" встановлено, що газ власного видобутку реалізують виключно для потреб населення України.