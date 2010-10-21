У Донецькій області виробництво сільгосппродукції виросло на 5,6%

У Донецькій області загальне виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств за січень-вересень 2010 року збільшилося на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах області зростання виробництва сільгосппродукції склало 11%, а в господарствах населення - 1,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.