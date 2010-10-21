У Донецькій області виробництво сільгосппродукції виросло на 5,6%
12:30, 21 жовтня 2010Агро
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У Донецькій області загальне виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств за січень-вересень 2010 року збільшилося на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах області зростання виробництва сільгосппродукції склало 11%, а в господарствах населення - 1,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.
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