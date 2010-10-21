Кабмін перерозподілив обов’язки Сівковича та Слаути на Колесникова та Клюєва

Після звільнення з уряду двох віце-прем'єр-міністрів обов'язки Володимира СІВКОВИЧА покладено на віце-прем'єра Бориса КОЛЕСНИКОВА, а Віктора СЛАУТИ - на першого віце-прем'єра Андрія КЛЮЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Нормально працює уряд. Обов'язки В. СІВКОВИЧА покладено на Б. КОЛЕСНИКОВА, а обов'язки В. СЛАУТИ покладені на А.КЛЮЄВА. Отже, усе нормально, уряд на місці", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив В. СІВКОВИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, В. СЛАУТУ - радником Президента.

Іншими указами Президент звільнив В. СІВКОВИЧА і В. СЛАУТУ з посад віце-прем'єр-міністрів України.