У Тернопільській обл. обсяги виробництва продукції сільського господарства зменшились на 14%

На Тернопільщині у січні-вересні 2010 року обсяги виробництва продукції сільського господарства порівняно з січнем-вереснем 2009 року зменшились на 13,5%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики. Зокрема, у сільськогосподарських підприємствах об’єми виробництва зменшились на 22,5%, у господарствах населення – на 8,9%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень-вересень 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 8,4%, зокрема продукції рослинництва – на 14,1%, а продукції тваринництва збільшився на 28,3%.

У січні–вересні 2010 року зросли середні реалізаційні ціни всіх основних видів аграрної продукції. Дешевше, ніж у січні-вересні 2009 року агроформування реалізовували тільки свині.