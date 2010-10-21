На Тернопільщині врожайність зернових зменшилась на 24%

На Тернопільщині врожайність зернових станом на 1 жовтня 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 24% і склала 25,4 ц/га.

Як повідомили в обласному управлінні статистики, урожайність пшениці зменшилась на 27,6% до 27 ц/га, ячменю – на 21,5% до 22,9 ц/га, кукурудзи – на 11,9% до 45,6 ц/га, гречки – на 4,3% до 8,7 ц/га.

Врожайність соняшника зменшилась на 39,2% до 12,4 ц/га.

Натомість врожайність цукрового буряка зросла на 11,7% до 305 ц/га, врожайність картоплі – на 28,4% до 131 ц/га.

Станом на 1 жовтня цукрових буряків з площі 20,5 тис. га зібрано 6,246 млн. ц (удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року). Картоплі з площі 56,9 тис. га зібрано 7,449 млн. ц (-18,4%).