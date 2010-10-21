Держспоживстандарт забракував понад 20% перевіреної кисломолочної продукції

Інспектори Держспоживстандарту України за 9 місяців 2010 року перевірили 194 тонн 909 кг продукції на суму 2 млн. 776 тис. 634 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 39 тонн 822 (20%) на суму 494 тис. 614 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Серед перевірених продуктів були молочні консерви, сухе молоко, сичужний та кисломолочний сир, казеїн, морозиво, молоко та вершки.

Загалом було проведено перевірки на 139 підприємствах, на 92 із них виявлені порушення.

Найбільш поширеними були порушення вимог НД за фізико-хімічними та мікробіологічними, органолептичними показниками, порушення правил маркування споживчого та транспортного пакування.

На одному із перевірених приватних підприємств Запоріжжя фахівці Держспоживстандарту встановили порушення технологічної дисципліни під час виробництва сирних плавлених продуктів «Дружба», «Голландський», «Вершковий», які не відповідали вимогам НД через порушення органолептичних (відсутність кисломолочного смаку та запаху, колір білий замість від світло-жовтого до жовтого), фізико-хімічних показників (перевищена масова частка вологи – 56,1%, 55,5%, 54,6%, замість – не більше 54%) та вимог маркування (неправильно надрукована назва продукту, не вказані харчові добавки та стабілізатори). За результатами перевірки підприємству заборонено реалізовувати три види продукції та застосовано штраф на суму 301 тис. 235 грн. Сума адміністративного штрафу сягає 1 тис. 751 грн.

За результатами перевірки кисломолочної продукції впродовж 9 місяців 2010 року фахівці Держспоживстандарту України на 34 підприємствах заборонили реалізацію 62 партій продукції, на 27 підприємствах – реалізацію всієї продукції 36 видів. За реалізацію неякісної продукції було винесено 110 постанов про накладання штрафів на загальну суму 429 тис. 407 грн., до 44 осіб застосовані адміністративні штрафи в галузі стандартизації на загальну суму 11 тис. 764 грн., до 9 осіб застосовані адміністративні штрафи в галузі метрології на суму 1 тис. 54 грн.

Окрім цього, інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 9 місяців 2010 року перевірили 194 тонн 909 коров’ячого молока, спредів та рослинно-вершкових сумішей на суму 2 млн. 776 тис. 634 грн. Вимогам НД не відповідало 39 тонн 822 (20%) продукції на суму 494 тис. 614 грн. Загалом було проведено перевірки на 139 підприємствах, на 92 із них було виявлено порушення.

Так, на одному із заводів Луганської області під час перевірки солодковершкового селянського масла 72,5% жиру було виявлено порушення фізико-хімічних показників – наявність рослинного жиру та занижена масова частка жиру (фактично становила 67,8% при нормі не менше 72,5%). Підприємство було оштрафоване на суму 2 тис. 485 грн., адміністративний штраф, застосований до начальника виробничої лабораторії, становив 0,238 тис. грн.

За результатами державного нагляду впродовж трьох кварталів 2010 року на 34 підприємствах була заборонена реалізація 62 партій продукції, на 27 підприємствах – всієї продукції 36 видів. За реалізацію неякісної продукції винесено 110 постанов про накладання штрафів на загальну суму 429 тис. 407 грн., до 44 осіб застосовані адміністративні штрафи в галузі стандартизації на суму 11 тис. 764 грн., до 9 осіб застосовані адміністративні штрафи в галузі метрології на суму 1 тис. 54 грн.