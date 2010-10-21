Парламент внесе зміни до закону про карантин рослин

Київ. 21 жовтня, УНІАН. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до статті 33 Закону України “Про карантин рослин”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 231 із 402 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено, що у разі виявлення карантинного організму на територіях, на яких розташовуються об’єкти виробництва, зберігання або переробки зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим запроваджується в межах відповідного району.

Даним законопроектом передбачено, що карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення про його запровадження, за поданням відповідних головних державних інспекторів з карантину рослин чи державних інспекторів з карантину рослин.

У рішенні про скасування карантинного режиму обов’язково зазначаються: обставини, що спричинили скасування карантинного режиму; час, з якого скасовується карантинний режим.