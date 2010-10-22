«Миронівській птахофабриці» тимчасово заборонено постачання до РФ

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) тимчасово заборонила «Миронівській птахофабриці» (яка входить до «Миронівського хлібопродукту», ТМ «Наша Ряба») з 4 листопада постачати м`ясо птиці до Російської Федерації.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті відомства.

«У зв`язку з виявленням при моніторингових дослідженнях заборонених і шкідливих речовин у тваринницькій продукції, що надійшла до Російської Федерації із Бразилії, Німеччини, Словаччини, США, Уругваю й України, Россільгоспнагляд із 4 листопада 2010 року вводить тимчасові обмеження на постачання в Російську Федерацію продукції з деяких підприємств цих країн», - ідеться в повідомленні.

У доданому списку таких підприємств значиться українське ЗАТ «Миронівська птахофабрика» - заборона введена на постачання м`яса птиці, виробленого цим підприємством.

За інформацією Россільгоспнагляду, у разі надходження до Російської Федерації продукції цих підприємств, відвантаження якої почалося до 4 листопада 2010 року, рішення про пропуск таких вантажів приймається у звичайному режимі з наступним проведенням обов`язкового лабораторного контролю. Корабельні партії продукції цих підприємств, завантаження яких почалося до 4 листопада 2010 року, будуть допущені до ввезення у Російську Федерацію з подальшим обов`язковим проведенням лабораторного контролю.

Довідка УНІАН. "Миронівський хлібопродукт" - одна з найбільших агропромислових компаній України, заснована у 1998 році. Основною діяльністю групи є розведення птиці, виробництво і продаж продуктів із м`яса курки (ТМ «Наша Ряба»).

Також компанія займається рослинництвом, виробництвом яловичини, фуа-гра, ковбасних виробів і копченостей а також фруктів.

Акції компанії котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.