«Укравтохолдинг» за 9 місяців скоротив збиток на 82,7%

ТОВ «Український автомобільний холдинг» («Укравтохолдинг»), яке входить в корпорацію «Богдан», в січні-вересні скоротило чистий збиток на 82,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 12,677 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні "Укравтохолдинг" збільшив чистий дохід на 4,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 950,949 млн. грн., при цьому скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 2,9% – до 1 млрд. 143,715 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Український автомобільний холдинг» входить в корпорацію «Богдан» і спеціалізується на продажах нових автомобілів (зокрема за допомогою банківського кредитування).