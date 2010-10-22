Китайська СМЕС розглядає можливість будівництва в Україні 20 елеваторів

Акціонерне національне товариство Китаю з імпорту та експорту техніки і устаткування (CMEC) розглядає можливість спорудження в Україні 20 елеваторів потужністю по 50 тис. тонн кожний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Украгролізинг», НАК «Украгролізинг» і CMEC на початку вересня підписали угоду про наміри у рамках офіційного візиту української делегації до КНР.

Повідомляється також, що в офіційному документі, зокрема, йдеться про те, що в рамках спільного Проекту китайська сторона має намір побудувати під ключ 20 повнокомплектних зерносховищ і забезпечити відповідне допоміжне обладнання для зберігання сільськогосподарської продукції.

«Кожне з таких зерносховищ розраховане на 50 тис. тонн тривалого зберігання. Вони мають одночасно зберігати не менш як 4 види сільгосппродукції», - зазначається у повідомленні.

Меморандумом передбачено, що фінансову угоду українська і китайська сторони за даним проектом підпишуть до грудня поточного року.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році «Украгролізинг» передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.