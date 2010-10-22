Найближчими днями погода в Україні істотно не зміниться

Завтра, 23 жовтня, погода на території України істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних областей, слабкий туман.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Температура вночі по області від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла, у Києві - вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.