70% продукції нової кондфабрики у Вінницькій обл. буде орієнтовано на експорт - Порошенко

70% продукції нової кондитерської фабрики, яка будується у Вінницькій області, буде орієнтовано на експорт.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив засновник корпорації Roshen Петро ПОРОШЕНКО.

«Обсяги виробництва продукції нової фабрики, яка будується у Вінницькій області, складуть 600 тонн в добу, 70% якої буде орієнтовано на експорт, що забезпечить надходження валюти до нашої країни, збільшення податкових відрахувань до бюджету міста і зміцнення гривні», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він відзначив, що рішення будувати саме на Вінниччині було ухвалене завдяки створенню привабливих умов для інвестування з боку попереднього керівництва області та міста.

За словами П.ПОРОШЕНКО, в будівництво нової кондитерської фабрики буде інвестовано більше 300 млн. доларів, створено 1,5 тисячі нових робочих місць.

Терміни здачі будівництва – початок 2012 року, роботи ведуться за графіком.

Довідка УНІАН. Вінницька кондитерська фабрика входить до складу Кондитерської корпорації „Roshen” і є одним з п`яти найбільших кондитерських підприємств України. Заснована фабрика в 1929 році на базі пивоварного заводу пана Вахневського.