У Житомирській обл. виросло виробництво цукру в 1,5 раза

Цукрові заводи Житомирської області збільшили виробництво цукру у вересні ц. р. до вересня минулого року в 1,5 раза - до 8,9 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, сезон цукроваріння почався в регіоні у вересні.

Підвищенню показників цукроваріння сприяли випереджаючі, в порівнянні з торішнім періодом, темпи прибирання фабричного цукрового буряка в регіоні в 15 разів.

Так, на початок жовтня цукровий буряк прибрано на 34,9% площ, тоді як рік тому цей показник складав 3,4%.

Загальне виробництво цієї культури в регіоні (109,9 тис. т) виросло в 12,6 разу, проте її врожайність цього року знизилася на 2,1% (238 ц/га проти 243 ц/га минулого року).