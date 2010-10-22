Держспоживстандарт забракував майже половину перевіреного м'яса і напівфабрикатів

Фахівці Держспоживстандарту України в третьому кварталі 2010 року перевірили 80 тонн м`яса і м`ясних напівфабрикатів під час виробництва і оптової торгівлі на загальну суму 1,3 млн. грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) було забраковано 36 тонн, що становить 45% продукції, на суму 387,3 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у цілому було здійснено 35 первинних перевірок. Під час 31 із них були виявлені порушення вимог НД.

Основними порушеннями були незадовільний санітарний стан виробництва, порушення технологічної дисципліни під час виробництва продукції (порушення рецептури закладки сировини), недоліки підготовки виробництва, незадовільна організація приймального і періодичного контролю готової продукції тощо.

На одному з підприємств Черкас було перевірено дві партії м`ясних напівфабрикатів. Партія заморожених пельменів не відповідала вимогам НД за мікробіологічними показниками (були виявлені бактерії групи кишкової палички в 0,001 г продукту, що за НД не допускається) і фізико-хімічними показниками (масова частка фаршу до маси пельменя має становити не менш як 50%, фактично ж вона становила 41%). Партія перевірених заморожених шніцелів не відповідала вимогам НД за мікробіологічними показниками (виявлено бактерії групи кишкової палички) і фізико-хімічними показниками (маса однієї штуки має бути 125±5 г, фактично – 89-100 г). Крім того, на підприємстві не в повному обсягу проводилися випробування продукції за показниками якості і безпеки, відсутній контроль якості готової продукції згідно з вимогами НД тощо. За результатами перевірки підприємству було дано розпорядження про усунення порушень, про заборону реалізації двох партій продукції, складено протокол про адміністративні правопорушення на суму 170 грн.

За результатами нагляду в третьому кварталі 2010 року 14 підприємств одержали 17 розпоряджень про заборону реалізації 17 партій продукції, 22 підприємствам було видано 29 розпоряджень про заборону реалізації 29 видів продукції, 21 підприємству винесено 32 постанови про накладення штрафів за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам НД, на загальну суму 27 тис. грн., 31 суб`єкт господарювання одержав розпорядження про усунення порушень, ще до двох підприємств було застосовано 4 постанови про накладення штрафу у розмірі 100% вартості реалізованої продукції на загальну суму 1,376 тис. грн.