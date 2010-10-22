МНС: На українській ділянці Дунаю показники води залишаються у нормі

На українській ділянці Дунаю показники води залишаються у нормі після аварії на глиноземному заводі в Угорщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра з надзвичайних ситуацій України Віталій РОМАНЧЕНКО.

За його словами, "вода перевіряється. Постійний йде контроль. Перевищення санітарних норм немає".

У свою чергу, начальник Державної інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки МНС Василь СТОЄЦЬКИЙ повідомив, що в Україні вже перевірено близько 60% об`єктів, які можуть нести загрозу виникнення техногенних катастроф.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Угорщині в результаті вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому в 160 кілометрах від Будапешта, стався виток близько 1,1 мільйонів кубічних метрів токсичної речовини. Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, які містять важкі метали, її визнано фахівцями небезпечною для життя. У результаті екологічної катастрофи загинули чотири особи, госпіталізовано більш як 120 осіб, отруйні хімікати потрапили до річок.

Жителів населених пунктів, розташованих в районі лиха, довелося евакуювати на гелікоптерах. В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, в деяких з них рівень токсичної рідини досягає двох метрів. Кілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками.

Представники угорської влади заявили, що країні потрібне більше року і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків катастрофи.