У Вінниці побудують потужний молокопереробний комплекс

У Вінниці в 2012 році буде побудований потужний молокопереробний комплекс.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив засновник корпорації Roshen Петро ПОРОШЕНКО.

«Ухвалено рішення і сьогодні вже завершено проектування нового потужного молокопереробного комплексу. Сума інвестицій тільки в будівельні роботи складе більше 270 млн. грн. Також передбачаються багатомільйонні закупівлі устаткування», - повідомив він.

П.Порошенко розповів, що за рахунок введення в дію цього об`єкту буде створено більше 800 нових робочих місць.

«На цьому комбінаті вироблятимуться всі види сухих продуктів, згущене молоко, згущені вершки, якісні молокопродукти», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці ведеться будівництво нової кондитерської фабрики, обсяг інвестицій в яку складе більше 300 млн. доларів.