Аграрії зібрали 39 млн. тонн зерна

18:21, 22 жовтня 2010
Агро
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За оперативними даними, на 22 жовтня ц.р. аграрії обмолотили 14,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (97% плану) і намолотили 39,1 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що середня врожайність становить 27,6 ц/га.

За інформацією міністерства, гречка обмолочена з площі 196 тис. га (99%), намолочено 160 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,2 ц/га. Просо обмолочене на площі 83 тис. га (99%), намолочено 127 тисяч тонн зерна, середня врожайність – 15,3 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана з площі 2,2 млн. га (83%), одержано 9,7 млн. тонн зерна, середня врожайність – 43,6 ц/га. Рис зібрано з площі 26 тис. га (88%), одержано 143,6 тисяч тонн, середня врожайність – 55,2 ц/га.

Крім того, соняшник зібрано з площі 4,2 млн. га (94%), одержано 6,7 млн. тонн насіння, середня врожайність – 16 ц/га.

Цукровий буряк зібрано з площі 387 тис. га (78%), накопано 11,4 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність – 295 ц/га.

Сою зібрано з площі 877 тис. га (83%), одержано 1,4 млн. тонн насіння, середня врожайність – 15,6 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України знизило прогноз валового збору зернових у поточному році до 38,6 млн. тонн.

У поточному маркетинговому році, за уточненими оцінками МінАП, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) становитиме 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.

 

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