В Україні озимі посіяні на 89% прогнозованих площ

В Україні станом на 22 вересня всіма категоріями господарств посіяно 7,6 млн. га озимих зернових культур, що становить 89% прогнозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, озима пшениця засіяна на площі 6,3 млн. га, що становить 93% прогнозу, жито – на 319 тисяч га (92%), ячмінь – на 972 тисяч га (70%).

Посів озимого рапсу проведено на площі 1 млн. га, що становить 83% прогнозу.

У міністерстві нагадали, що прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно становлять 8,5 млн. га, що майже на 600 тис. га більше, ніж планувалося на початок посівних робіт, зокрема пшениці – 6 млн. 765,1 тис. га (на 378,7 тис. га більше), жита – 345,3 тис. га (на 36,8 тис. га більше), ячменю – 1 млн. 381,6 тис. га (на 182,3 тис. га більше).