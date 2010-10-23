Поблизу Бердянської коси знайшли півтори тисячі загиблих бакланів і чайок

Вчора в Азовському морі поблизу Бердянської коси на острові Великий Дзендзик було виявлено загиблих птахів - 954 бакланів і 475 сріблястих чайок. Як повідомляє прес-служба МНС, фахівці Бердянського управління ветеринарної медицини відібрали матеріали для проведення лабораторного аналізу. Причина загибелі птахів встановлюється. Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Запорізькій області.

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