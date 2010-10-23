Мінагрополітики допускає продовження квот на експорт зерна з України

Міністерство аграрної політики допускає продовження квот на експорт зерна з України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми забезпечуватимемо продовольчу безпеку країни. Якщо статистика даватиме, що зерна не вистачає, то ми, звичайно, продовжуватимемо квоти», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню, до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслиін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені строком до 31 грудня 2010 р.