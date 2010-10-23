Завтра в Україні опади не очікуються.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний, південно-східний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла; вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у неділю опадів не буде, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 8-13° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.