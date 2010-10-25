Путін подовжив заборону на експорт зерна до липня 2011 року

Уряд Росії продовжив заборону на експорт зерна до 1 липня 2011 року. Про це у п`ятницю, 22 жовтня, в Ростові-на-Дону на нараді за підсумками проведення польових робіт і розвитку тваринництва повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, повідомляє k2kapital.

Він розповів, що підписав рішення уряду про продовження мораторію на експорт зерна напередодні, 21 жовтня.

Заборона на експорт зерна з РФ була запроваджена 15 серпня 2010 року і діяла до 31 грудня 2010 року. В результаті аномально спекотної і посушливої погоди, що встановилася у європейській частині Росії влітку, врожай зернових було знищено на площі майже у 11 млн гектаров. За даними Росстату, врожай зерна в Росії 1 жовтня поточного року склав 59 млн тонн. Це на 34,3% менше аналогичного періоду 2009 року.

Зазначимо, що на початку вересня президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія зніме ембарго на експорт зерна після того, як з`ясується ситуація з врожаєм.