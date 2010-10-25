На Чернігівщині скоротився урожай картоплі

На Чернігівщині на 1 жовтня у всіх категоріях господарств накопано 1167,9 тис. т картоплі, що на 22,4% менше, ніж на початок жовтня 2009 р. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Виробництво овочів відкритого ґрунту складало 147,7 тис. т, що на 2,1% менше, ніж рік тому. Плодоягідній продукції вироблено 15,3 тис. т (на 3,3% менше).

Показово, що господарства населення виробили 95% загального обсягу картоплі, 98% овочів, 89% плодів і ягід.