Уряд виділив Житомирщині 6,1 млн. грн. для підтримки рослинників
12:15, 25 жовтня 2010Агро
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Уряд виділив Житомирщині із Стабілізаційного фонду 6,1 млн. грн. для підтримки виробництва продукції рослинництва.
Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
Наголошується, що кошти виділені наказом Мінагрополітіки від 11 жовтня т. р.
Цим документом, зокрема, кошти направлені для підтримки вирощування льону-довгунця і цукрового буряка з розрахунку 500 грн. на 1 га посівів.
Нагадаємо, що в області приймаються заходи для відродження в регіоні льонарства, а також збільшення площ під цукровим буряком.
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