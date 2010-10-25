Уряд виділив Житомирщині 6,1 млн. грн. для підтримки рослинників

Уряд виділив Житомирщині із Стабілізаційного фонду 6,1 млн. грн. для підтримки виробництва продукції рослинництва.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Наголошується, що кошти виділені наказом Мінагрополітіки від 11 жовтня т. р.

Цим документом, зокрема, кошти направлені для підтримки вирощування льону-довгунця і цукрового буряка з розрахунку 500 грн. на 1 га посівів.

Нагадаємо, що в області приймаються заходи для відродження в регіоні льонарства, а також збільшення площ під цукровим буряком.