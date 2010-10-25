Мінагрополітики шукає компанію для реалізації інвестпроекту із забезпечення аграріїв зернозбиральною технікою

Міністерство аграрної політики України в рамках підготовки національного проекту «Зерно України» проводить збір інформації для формування пропозицій до інвестиційних проектів щодо забезпечення сільгосптоваровиробників сучасною високопродуктивною зернозбиральною технікою.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, реалізація проекту передбачає надання державних гарантій суб`єктам господарювання – учасникам проекту, визначених на конкурсних засадах, у порядку і на умовах, затверджених постановами Кабінету Міністрів України.

Розглядаються пропозиції провідних виробників зернозбиральних комбайнів у пакеті з кредитно-фінансовими умовами поставки в Україну 5000 зернозбиральних комбайнів протягом 5 років. Щорічний обсяг поставок – 1000 комбайнів.

За підсумками розгляду пропозицій на конкурентних засадах буде проведено відбір компанії, з якою міністерство розпочне розробку інвестиційного проекту під державні гарантії.