МінАП оголосило конкурс на надання Україні фінансового лізингу

Міністерство аграрної політики України оголосило конкурс серед виробників зернозбиральної техніки Російської Федерації, Білорусі, Німеччини і США на надання Україні фінансового лізингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми як міністерство оголосили конкурс виробникам зернозбиральної техніки, щоб вони разом зі своїми ексімбанками дали умови надання нам фінансового лізингу у вигляді зернозбиральної техніки для того, щоб можна було вибрати країну постачальника, яка разом зі своїм ексімбанком дасть можливість нам отримати в лізинг зернозбиральну техніку", - сказав міністр.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, міністерство вже провело зустрічі з виробниками з Росії, Білорусі, Німеччини і США і на початку грудня очікують отримання пропозицій від виробників зернозбиральної техніки цих країн. Також міністр нагадав, що на сьогодні досягнута домовленість з американською компанією "Джон Дір" і Американським експортно-імпортним банком про отримання 250 млн. доларів на лізинг зернозбиральної техніки.

Як повідомляв УНІАН, Американський експортно-імпортний банк готовий виділити Україні кредит у розмірі 250 млн. доларів для закупівлі сільськогосподарської техніки.

Така домовленість була досягнута під час візиту міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА у США наприкінці вересня. Згідно з попередніми домовленостями, сума кредиту складе 250 млн. дол. під 4% річних приблизно на 8 років і кредит буде спрямований для закупівлі комбайнів фірми "Джон Дір".За словами міністра, роботу з отримання кредиту ведуть три сторони - Україна, компанія "Джон Дір" і Американський експортно-імпортний банк. Вже підписані взаємні листи, які підтверджують, що усі сторони готові до співпраці. М. ПРИСЯЖНЮК висловив сподівання, що на початок наступної збиральної кампанії частина кредиту вже буде використана.