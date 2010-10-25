Присяжнюк не виключає введення заборони на експорт ячменю з 1 січня 2011 року

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК допускає, що з 1 січня 2011 року буде введена заборона на експорт ячменю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Міністр повідомив, що згідно з балансами, експортні можливості по ячменю складають 2,2 млн. тонн. При цьому на сьогодні Україна вже експортувала 2,28 млн. тонн ячменю.

"Є кораблі, які завантажені, і ми додатково, понад розрахункову можливість, дали ще 200 тис. тонн ячменю (квота на експорт - УНІАН), щоб можна було відпустити завантажені кораблі", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Також міністр повідомив, що сьогодні проводиться аналітична робота і спільно з виробниками м'яса вивчається, у якій кількості вони використовуватимуть ячмінь у своїх кормах або ж вони частково заміщатимуть його кукурудзою. "Я думаю, що на 1-10 січня ми чітко знатимемо, і якщо буде підтвердження того, що внутрішнє споживання ячменю залишиться на тих же розрахункових цифрах, ячмінь буде обмежений", - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив журналістам, що Міністерство аграрної політики допускає продовження квот на експорт зерна з України на 2011 рік.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 938 "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р".

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в об'ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені до 31 грудня 2010 року.