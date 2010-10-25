МінАП оцінює 80% посівів озимих як добрі та задовільні

Міністерство аграрної політики України оцінює 80% посівів озимих зернових культур як хороші і задовільні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції в Києві.

"80% - це хороші, задовільні, а поки що 13% у нас сходи незадовільні", - сказав міністр.

Він зазначив, що на 23 жовтня озиминою зернових засіяно 7,6 млн. га. Озима пшениця посіяна на площі 6,3 млн. га проти 6 млн. у 2009 році. При цьому М. ПРИСЯЖНЮК додав, що сівба озимої пшениці практично завершена. Озиме жито посіяне на 317 тис. га проти планованих 345 тис. га., при цьому в 2009 році було посіяно 295 тис. га. Ячмінь посіяний на площі 970 тис. га проти 1,1 млн. га в 2009 році. "У цілому побоювань про об'єми проведення сівби озимини у нас немає", - сказав міністр. Він додав, що наука дає інформацію про те, що сівба озимих культур ще можлива на півдні України, де останнім часом пройшли дощі. Крім того, за словами М. ПРИСЯЖНЮКА, багато господарств заявляють про плани збільшення посівів кукурудзи наступного року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно складають 8,5 млн. га, у тому числі пшениці 6 млн. 765,1 тис. га, жита - 345,3 тис. га, ячменю - 1 млн. 381,6 тис. га.