Україна може поставити в Росію кукурудзу в обмін на пшеницю

Україна може поставити в Російську Федерацію кукурудзу в обмін на продовольчу пшеницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції в Києві.

Він повідомив, що в середу, 27 жовтня, це питання розглядатиметься на зустрічі прем`єр-міністрів України і Російської Федерації. «Наскільки мені відомо, Російська Федерація планує звернеться до нас з пропозицією розглянути експорт кукурудзи в Російську Федерацію шляхом заміщення продовольчої пшениці», - сказав міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, в Російській Федерації обсяги зернових дозволяють задовольнити всі внутрішні потреби, але продовольчої пшениці в них набагато більше, ніж фуражного зерна. Тому можливий так званий обмін нашої кукурудзи на російське зерно. Він зазначив, що на зустрічі з міністром сільського господарства РФ була досягнута домовленість розглянути таку можливість під час зустрічі двох прем`єрів. При цьому умови залежатимуть від пропозицій російської сторони.