"Нібулон" призупинив закупівлю зерна

ТОВ СП «Нібулон», крупний сільгоспвиробник і зернотрейдер, призупинив закупівлю зерна.

Про це УНІАН повідомили в Українській аграрній конфедерації.

«Всі елеватори забиті зерном, на власних баржах – 80 тис. тонн зерна. 60 тис. тонн власної кукурудзи приймати з полів немає куди!» – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 19 жовтня п.р. низка експортно-орієнтованих компаній, які працюють на ринку зернових в Україні, практично повністю призупинили закупівлі. Основна причина припинення закупівель – очікування роз`яснення ситуації щодо порядку розподілу квот, а також уточнення подальших «правил гри».

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філіалів в 11 регіонах країни і обробляє більш як 70 тис. га землі.

У 2008/2009 маркетинговому році ТОВ СП "Нібулон" відвантажило на експорт 4,6 млн. тонн зернових і олійних культур.