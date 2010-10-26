Ветслужба заборонила ввезення дрібної рогатої худоби з Приморського краю
13:18, 26 жовтня 2010Агро
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Україна ввела заборону на ввезення до України з Приморського краю Російської Федерації дрібної рогатої худоби, продукції і сировини з неї.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням, заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання овець на віспу овець і кіз на території Приморського краю РФ.
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