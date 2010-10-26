«Цукровий союз «Укррос» змінив структуру ради директорів
Наглядова рада ВАТ «Цукровий союз «Укррос» 19 жовтня 2010 р. ухвалила рішення про призначення на посаду голови Ради директорів компанії Володимира ГРИГОРЕВСЬКОГО, який раніше займав посаду в.о. голови Ради директорів і виконавчого директора. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.
Повідомляється, що Наглядовою радою розглянута заява директора з виробництва агарової продукції Віктора ФЕДОРЕНКО і ухвалено рішення про припинення його роботи. Крім того, у зв`язку із зміною у складі Ради директорів Наглядовою радою компанії затверджена нова функціональна структура Ради директорів. На посаду директора з виробництва і реалізації аграрної продукції призначений Андрій ДАВИДОВ, що раніше займав посаду комерційного директора. На посаду технічного директора (директора з виробництва цукру) переобраний Павло КВЯТКОВСЬКИЙ.
Довідка УНІАН. ВАТ «Цукровий союз «Укррос» створено в 2007 році. До складу компанії входять 7 цукрових заводів і 22 сільськогосподарських підприємства. В управлінні компанії знаходиться близько 100 тис. га землі.