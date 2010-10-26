МінАП розраховує закупити до Аграрного фонду 100-150 тис. тонн бурякового цукру

Міністерство аграрної політики України розраховує закупити до Аграрного фонду 100-150 тис. тонн цукру з буряку нового урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у бесіді з журналістами заступник міністра аграрної політики Іван ДЕМЧАК.

«100-150 тис. тонн – це та норма, яка дозволила б нам вийти на роздріб», – сказав І.ДЕМЧАК.

За його словами, перший тендер із закупівлі цукру, призначений на 5 жовтня, не відбувся, оскільки був лише один учасник. Наступний тендер заплановано на 27 жовтня ц.р.

При цьому І.ДЕМЧАК не зміг назвати передбачуваний обсяг закупівлі цукру і його ціну.

Заступник міністра відзначив, що раніше Аграрний фонд купував продукцію на Аграрній біржі, але сьогодні позбавлений такої можливості.

Як повідомляв УНІАН, Мінагрополітики зменшило прогноз виробництва цукру в 2010 році на 5% – до 2 млн. тонн проти раніше прогнозованих 2,1-2,2 млн. тонн.