Тимошенко заявляє, що в Україні немає підстав для обмеження експорту зерна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в Україні немає підстав для введення обмежень на постачання українського зерна на зовнішні ринки.

Як повідомляє офіційний сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Миколаєві.

"У нас є розрахунки балансу зерна, і ми можемо твердо сказати, що сьогодні немає ніяких підстав для того, щоб обмежувати експорт зерна. Не дивлячись на те, що цього року ми отримали менший урожай, ніж у попередні роки, його вистачає для того, щоб повністю забезпечити нашу країну зерном і не обмежувати експорт", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, нинішній уряд, таким чином, обмеживши експорт зерна, віддячив зернотрейдерам за їх підтримку на президентських виборах. "Зернотрейдерам треба ще раз буде підтримати Партію регіонів на цих виборах, як вони це робили на попередніх, і з зерном у них буде усе добре", як і з поверненням ПДВ", - з іронією зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" також нагадала, що за часів прем'єрства Віктора ЯНУКОВИЧА у 2007-2008 роках також обмежувався експорт зерна. "У 2008 році, коли я прийшла в уряд, попереднім урядом ЯНУКОВИЧА тоді також був закритий експорт. Ми його відкривали, ми починали нормальний експорт, і ми вийшли у 2008-2009 роках на третє місце у світі за об'ємом експорту зерна, випередивши навіть такі країни, які традиційно лідирують на цьому ринку", - підкреслила вона.

Ю. ТИМОШЕНКО також повідомила, що її фракція підніматиме питання про обмеження експорту зерна в парламенті. "Це дуже важливе питання - обмеження експорту - призводить до зниження цін на вітчизняну сільгосппродукцію для усіх фермерів, для виробників зерна, у тому числі, малих сільськогосподарських підприємств. Як тільки експорт закривається - падають ціни на внутрішньому ринку", - пояснила лідер партії "Батьківщина".